В Быховском районе загорелся частный жилой дом. Погиб 49-летний мужчина

В Быховском районе при пожаре погиб 49-летний мужчина. Фото: pixabay.com

В Быховском районе 22 августа загорелся частный жилой дом. В результате пожара погиб 49-летний мужчина. Об этом сообщили на сайте Могилевского областного управления МЧС.

«Сообщение о пожаре поступило в МЧС поздно вечером. Удалось установить, что погибший являлся хозяином дома. Он нигде не работал и проживал один», - пояснили в Могилевском областном управлении МЧС.

В результате пожара в частном доме была повреждена кровля, а также перекрытие и имущество.

Причины пожара выясняются.

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