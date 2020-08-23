СК: Найденный мертвым 28-летний мужчина не участвовал в несанкционированных мероприятиях и не задерживался по этому поводу

В Следственном комитете рассказали, что погибший мужчина не принимал участие в несанкционированных мероприятиях. Фото: БелТА

В Следственном комитет Беларуси рассказали, что на данный момент проводится проверка обстоятельств гибели 28-летнего Никиты Кривцова. Об этом сообщили с телеграм-канале СК.

«Мужчина числился пропавшим без вести с 12 августа 2020 года. Он не участвовал в несанкционированных мероприятиях и не задерживался по этому поводу. Удалось установить, что супруги незадолго до случившегося приняли решение о разводе. Об этом рассказала сотрудниками жена погибшего», - пояснили в Следственном комитете.

Следователям на данный момент удалось установить, что смерть мужчины не носит криминальный характер, видимые телесные повреждения на теле не были обнаружены. В ведомстве также рассказали, что будет проведена судебно-медицинская экспертиза, чтобы установить точную причину смерти.

Напомним, что 22 августа в Минске нашли мертвым 28-летнего Никиту Кривцова, который 12 августа пропал по дороге на работу.