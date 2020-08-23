Пресс-секретарь НАТО: "Никакой угрозы для Беларуси нет. Альянс не скапливал войска в регион"

В НАТО прокомментировали, что никакой угрозы для Беларуси нет. Фото: БелТА

Пресс-секретарь НАТО Оана Луганеску сообщила, что утверждение Александра Лукашенко об усилении войск альянса в районе границы с Беларусью является безосновательным. Об этом проинформировало издание Welt.de.

«Утверждение о каком-либо укреплении сил НАТО на границе с Беларусью является необоснованным. Альянс не представляет никакой угрозы. Альянс не скапливал войска в регионе. Мы всего лишь занимаем оборонительную позицию», - отметила Луганеску.

Пресс-секретарь НАТО также призвала уважать права человека в Беларуси.

Напомним, что 22 августа Лукашенко посетил в Гродно военный полигон, где заявил, что, «если НАТО введут войска, то на Беларуси можно поставить крест».

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