По неизвестным причинам: в Телеханах упала водонапорная башня, без воды осталось более 1600 человек

В Телеханах рухнула водонапорная башня Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

В Телеханах 22 августа упала водонапорная башня, без воды осталось более 1600 человек. Об этом сообщили на официальном сайте МЧС Беларуси.

«В МЧС поступило сообщение 22 августа о том, что в Телеханах упала водонапорная башня. Без водоснабжения остались около 12 многоквартирных домов и частный сектор, в котором проживает более 1600 человек. В результате падения никто не пострадал. Был организован подвоз питьевой воды. В 21.25 было подключено водоснабжение по схеме без водонапорной башни», - пояснили в МЧС.

Выясняются причины падения.

Водонапорная башня в Телеханах была построена в 1991 году. Ее высота составляет 30 метров, а объем - более 100 метров кубических.

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