В целях обеспечения безопасности: в минском метро 23 августа закрыли станции Октябрьская, Купаловская, Площадь Ленина и Площадь Победы

В минском метро 23 августа закрыли несколько станций метро Фото: Инна КОРСАК

В минском метро 23 августа закрыли станции Октябрьская, Купаловская, Площадь Ленина и Площадь Победы. На них поезда следуют без остановки. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале минского метрополитена.

«Это было сделано в целях обеспечения безопасности. Метрополитен приносит свои извинения за временные неудобства», - написано в сообщении.

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