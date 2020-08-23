Депутат Валерий Воронецкий: Если Караев не давал команд, то как стало возможным в Беларуси проявление насилия к людям со стороны тех, кто призван их защищать?

Депутат Воронецкий прокомментировал слова Караева. Фото: БелТА

Депутат Палаты представителей Национального собрания Валерий Воронецкий прокомментировал заявление Караева о том, что тот не давал «команд каких-либо на жесткое обращение с людьми». Об этом депутат написал на своей странице в Facebook.

«Если Караев не давал команд, то как стало возможным в нашей стране проявление такого насилия к людям со стороны тех, кто по роду своей службы призван защищать? Нам немедленно нужно получить ответ на данный вопрос. Насилие и ненависть никогда больше не должны повториться. Ведь белорусы не приемлют этого. Мы не должны и не можем допустить, чтобы нас сталкивали в пропасть гражданского противостояния», - написал в своем сообщении Воронецкий.

Он также заявил, что правоохранительные органы должны дать правовую оценку всему случившемуся. И потребовал, чтобы все виновные были наказаны.

«Закон у нас один для всех. И ни у кого нет права его нарушать», - подчеркнул депутат.

По словам Воронецкого, вся информация о нарушениях со стороны должностных лиц органов внутренних дел и принятых к ним мерах должна оперативно предоставляться для освещения в СМИ.

«Перед нами стоит сейчас задача не только восстановить справедливость, но и постараться предотвратить новый виток насилия, найти мирный выход из политического кризиса. Нам нужно научиться терпимости и уважать позицию и мнение друг друга», - резюмировал Воронецкий.