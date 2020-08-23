На подъездах к Минску пробки: усиленные наряды ГАИ проверяют документы и багажники. Фото: соцсети.

В воскресенье, 23 августа, в Минске запланирована масштабная акция тех, кто не согласен с результатами президентских выборов и с тем насилием, которое происходило после. Пользователи соцсетей сообщают о том, что на многих трассах, ведущих в Минск, сотрудники ГАИ организовали так называемые «фильтры»: движение сужают до одной полосы, проверяют все машины подряд. Из-за этого во многих местах появились пробки. Так, на трассе Молодечно - Минск в пробке стоит не менее сотни автомобилей.

- Работает очень много ГАИ, которые тщательно проверяют практически каждую машину, - сообщают пользователи.

Судя по данным сервиса «Яндекс.Пробки» все происходит в районе деревни Криница, в нескольких километрах от Молодечно. Длина пробки - около двух километров.

- На трассе Могилев - Минск стоит шесть патрулей, на въезде в Минск еще два усиленных патруля. Они стоят прямо на трассе, смотрят в машины.

- На выезде из Жодино в сторону Минска тоже пробка. Досматривают всех.

По данным «Яндекс.Пробок», пробка в Жодино начинается за перекрестком с улицей Рокоссовского, ее длина - около 500 метров.

Около 800 метров пробок на въезде в Минск в районе Кургана Славы.

- В Бегомле на Витебской трассе выделена полоса в сторону Минска, две машины ГАИ, выборочно тормозят.

В интернете появилась копия предписания, подписанного начальником ГАИ Минской области Акуличем. В документе сказано, что профилактическое мероприятие «Фильтр» проходит с 11.00. Проверки будут проходить на девяти трассах, ведущих в Минск. Кроме того, проверки будут на выездах из крупных городов Минской области, а именно: Березино, Борисов, Вилейка, Воложин, Дзержинск, Жодино, Клецк, Любань, Крупки, Логойск, Молодечно, Мядель, Несвиж, Пуховичи, Слуцк, Смолевичи, Солигорск, Старые Дороги, Столбцы, Узда, Червень.