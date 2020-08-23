Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 23 августа 2020 года: 183 новых случая

Первый случай коронавируса в Беларуси выявили еще в конце февраля Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Свежий отчет Минздрава о заболевших коронавирусом в стране: выздоровели и выписаны 68 тыс. 839 пациентов. Всего с положительным тестом на COVID-19 зарегистрированы 70 тыс. 468 человек. За сутки прибавились 183 заболевших. Всего за весь период распространения инфекции провели 1 млн 474 тыс. 75 тестов.

За весь период умерли 642 пациента с коронавирусом, у которых, как подчеркивают в Минздраве, были и хронические заболевания.

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