«Провели минуту молчания, чтобы почтить память погибших на акциях». В центре Гомеля собрались несколько тысяч человек

На центральной площади люди собраться не смогли- там проходит выставка сельхозтехники Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Днем 23 августа несколько тысяч человек собрались у драмтеатра в Гомеле. Накануне вечером десятки единиц техники - комбайны, трактора, грузовики, погрузчики, многие с флагами и шариками - выстроились на главной площади Ленина, заняв почти всю ее территорию. Выставка техники проходит под лозунгом «Экономика против забастовок». Поэтому на площади протестующие собраться не могут.

Люди приходят с разными флагами Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Шествие сторонников перемен сопровождала колонна людей с красно-зелеными флагами, они выкриввали лозунги «За Батьку!». Затем эти люди отделились от протестующих и ушли проводить свой митинг у вечного огня.

Люди выступают против насилия Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Акция мирная: волонтеры раздают мороженое и воду (в Гомеле сейчас жарко), люди стоят у драмтеатра, скандируют лозунги за отставку власти. Милиция предупредила о том, что мероприятие незаконно и попросила разойтись, но на эту просьбу протестующие не отреагировали. Они провели минуту молчания, чтобы почтить память погибших на акциях.

реди протестующих многие держат одновременно бело-красно-белый и красно-зеленые флаги, скандируют "Мы один народ" Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Акция протеста в Гомеле 23 августа Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Примерно в 16 часов колонна протестующих из нескольких тысяч человек отправилась гулять по главным улицам города. Они идут по тротуарам, дорогу переходят на зеленый свет.

Колонна протестующих отправилась гулять по главным улицам города Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

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