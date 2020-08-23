Пресс-секретарь МИД ответил Зеленскому: «Не нуждаемся в заезженных советах»

Владимир Зеленский сказал, что на месте Лукашенко провел бы новые выборы. Фото: rbc.ru

Владимир Зеленский считает, что так можно было бы урегулировать кризис в Беларуси. Об этом он сказал Euronews.

- Я бы точно сказал: через месяц - новые выборы. Я иду. Идите, кто хочет. Международные наблюдатели - я всех бы пригласил, всех. И сказал бы народу Беларуси: пожалуйста, выбирайте. И после такого результата не было бы вопросов ни у кого.

На это 23 августа ответил начальник управления информации и цифровой дипломатии, пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз, пишет БелТА.

- Знаете, Украина - братская для нас страна, украинский народ - братский для белорусов. Поэтому, конечно, в этот откровенно непростой для нашей страны момент хотелось бы ощутить какую-то поддержку или хотя бы понимание, а не слушать уже заезженные со всех сторон советы. Сейчас точно мы нуждаемся не в них.

Он добавил, что украинцам не занимать опыта в некоторых вопросах.

- Вот только результат этих политических экспериментов уж точно не убеждает украинцев, да и не только их, в их правильности и полезности. Более того, по нашему мнению, у украинского руководства еще много лет будет много вопросов поважнее, которыми нужно каждодневно заниматься внутри своей страны, нежели раздавать советы соседям.