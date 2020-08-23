Министр обороны - об угрозах: «Действия силового блока могут быть представлены как геноцид собственного народа»

Виктор Хренин опасается, что действия силовиков в Беларуси могут быть использованы политическими оппонентами и внешними силами в качестве предлога для смены политического курса. Фото: Минобороны

- В сложившейся ситуации действия силового блока Республики Беларусь по стабилизации обстановки могут быть представлены как геноцид собственного народа и использованы в качестве предлога для смены политического курса Республики Беларусь силовым путем, - считает министр обороны, его цитирует агентство Interfax.by. Виктор Хренин предполагает, что такой сценарий возможен с применением частей и подразделений высокой готовности, «развернутых в непосредственной близости от нашей государственной границы».

По словам министра, для обеспечения авиационной поддержки их действий могут быть применены 18 истребителей F-16 Военно-воздушных сил Соединенных Штатов, которые недавно были переброшены из Германии на авиационную базу Ласк в Польше.

- Подлетное время к госгранице (Беларуси) составляет около 22 минут, - добавил министр.

Он отметил, что цель мероприятий оперативной боеподготовки вооруженных сил стран-членов НАТО - отработка вопросов применения войск в условиях кризисного реагирования и в ходе ведения наступательных действий.

- Именно для недопущения подобных сценариев развития обстановки нами предусмотрено действие сил немедленного реагирования и быстрого развертывания.

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