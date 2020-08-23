В Литве в цепь солидарности в поддержку белорусов выстроились 50 тысяч человек

В цепи стоит и Даля Грибаускайте. Фото: twitter.com/Grybauskaite_LT

Акция, которая проходит сегодня в Литве, называется «Путь свободы». Литовцы таким образом хотят поддержать белорусов. Живая цепь соединит Вильнюс с Мядининкаем - деревней, которая находится в 2 км от границы Литвы и Беларуси. На Кафедральной пощади Вильнюса собравшиеся растянули огромный бело-красно-белый флаг. Около 19 часов люди в цепи сомкнули руки.

- Мы хотим сказать, что вы не одни. Равнодушие убивает, поэтому мы здесь. Жыве Беларусь, - говорят литовцы в живой цепи. Прямую трансляцию ведут журналисты delfi.it.

31 год назад примерно два миллиона жителей Литвы, Латвии и Эстонии выстроились в живую цепь длиной в 670 километров - от Вильнюса через Ригу до Таллина. Эту акцию называют крупнейшей в рамках движения за независимость стран Балтии. Сегодняшняя акция приурочена к ее годовщине, пишет meduza.io.