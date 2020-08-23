Лукашенко прилетел на вертолете ко Дворцу Независимости с автоматом и в бронежилете

Лукашенко взял в руки оружие: с «калашом» и в бронежилете президент прилетел на вертолете во Дворец Независимости. Фото: Telegram-канал "Пул Первого".

Вечером, 23 августа, на территории Дворца Независимости в Минске сел президентский вертолет Ми-172. К этому моменту недалеко от Дворца собрались десятки тысяч человек, которые шли по проспекту Победителей от стелы «Минск - город-герой» на площадь Государственного флага. Но путь им преградила колонна силовиков со спецтехникой - водометами и броневиками. А за колонной люди заметили военные БТРы.

После посадки в толпе пошел слух: из Дворца Независимости эвакуируют Александра Лукашенко. Но чуть позже выяснилось: примерно в 18.30 Лукашенко прилетел во Дворец (по сообщению телеграм-канала «Пул Первого». - Ред.). Но не просто прилетел! Президент вышел из вертолета в окружении автоматчиков. А сам был одет в военную форму, в бронежителете. А в руках у него был автомат Калашникова!

Есть вероятность, что этот тот самый автомат, который 5 лет назад президенту подарил тогдашний министр обороны Андрей Равков. Подарок - автомат Калашникова образца 1948 года в специальном деревянном кейсе с бархатной подкладкой и надписью: «С Вами мы в едином строю».

- Хорошее оружие. Мое, - отреагировал Александр Лукашенко на подарок.

Но сейчас в руках президента мы рассмотрели укороченную версию автомата Калашникова - АКС-74У. А Равков дарил обычную, классическую версию. Но на автомате, которые сегодня держит в руках Лукашкенко мы тоже рассмотрели какую-то памятную табличку, возможно, это тоже подарок. А еще в автомате нет рожка с патронами, но вставить его - дело двух секунд.

- Там никого не осталось, да? – спросил у своих сопровождающих Лукашенко и показал рукой в сторону, где силовики преградили протестующим их путь.

- Развернулись и пошли обратно, - ответил голос из-за кадра.

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