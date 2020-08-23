«Как крысы разбежались»: Лукашенко с автоматом посмотрел на колонны протестующих с высоты

«Не вижу проспекта»: Лукашенко с автоматом посмотрел на колонны протестующих с высоты. Фото: Telegram-канал "Пул Первого".

Вечером в воскресенье, 23 августа, Александр Лукашенко прилетел во Дворец Независимости на вертолете. Но не просто прилетел - а с калашом в руках и в бронежилете! Чуть позже появились кадры из самого вертолета. Оказалось, что перед посадкой Лукашенко по внутренней связи просит пилота пролететь через самый центр города, чтобы посмотреть на ситуацию с протестами с высоты. Напомним, сегодня на улицы Минска вышло рекордное количество человек. По некоторым оценкам - больше 100 тысяч!

Лукашенко сидит у окна в бронежилете-разгрузке - то есть бронежилете со множеством кармашков и отделений для боеприпасов, гранат и прочего. У колена Лукашенко стоит дулом вверх автомат Калашникова - укороченный АКС-74У

Президент смотрит вниз. Там видна пустая Октябрьская площадь. Лукашенко снимает трубку внутренней связи и говорит пилоту:

- Ближе, ближе к проспекту!

Вертолет поворачивает направо и летит вдоль улицы Ленина.

- Не вижу проспекта, - говорит Лукашенко в трубку.

Вертолет летит над проспектом Победителей в сторону Дворца Независимости

- Левее, левее, - командует президент. - Хорошо.

Внизу между перекрестком с проспектом Машерова и гостиницей «Виктория» толпы людей. Также виден кордон из силовиков и спецтехники, которая перекрыла проспект Победителей возле Дворца Независимости.

- Как крысы разбежались, - слышен голос президента.