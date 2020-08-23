Лукашенко силовикам: «Вы красавцы! А С ними мы разберемся!». Фото: Telegram-канал "Пул первого".

Вечером в воскресенье, 23 августа, Александр Лукашенко прилетел во Дворец Независимости на вертолете. Но не просто прилетел - а с калашом в руках и в бронежилете! Чуть позже появились кадры из самого вертолета. Оказалось, что перед посадкой Лукашенко по внутренней связи просит пилота пролететь через самый центр города, чтобы посмотреть на ситуацию с протестами с высоты. Напомним, сегодня на улицы Минска вышло рекордное количество человек. По некоторым оценкам - больше 100 тысяч!

- Как крысы разбежались, - слышен голос президента.

После этого Александр Лукашенко в сопровождении охранников, вооруженных автоматическими винтовками, вышел за территорию Дворца Независимости и подошел к кордону силовиков. Протестующих тут уже не было.

- Спасибо вам, - сказал Лукашенко, обращаясь к силовикам.

- Мы с вами до конца, - ответили парни.

- Ребята, спасибо вам, - еще раз поблагодарил Лукашенко. - Вы красавцы.

Те зааплодировали в ответ. Правда, звук аплодисментов получился странным - на руках бойцов боевые перчатки с твердыми вставками.

Лукашенко вышел к силовикам, преградившим путь протестующим. Фото: кадр видео телеграм-канала «Пул Первого».

- Мы с ними разберемся! - сказал Лукашенко.

Интересно, что щитов и дубинок к этому моменту у силовиков, стоящих в оцеплении, уже не было.