Совещание Лукашенко: у президента автомат, у Николая – автомат и бронежилет. Пресс-секретарю оружие не доверили. Фото: Telegram-канал "Пул Первого".

Вечером в воскресение, 23 августа появилось видео: Александр Лукашенко выходит из вертолета с «калашом» в руках и в бронежилете! Рядом его сын Николай - также в полной экипировке и с Калашниковым в руках. Чуть позже появились кадры из самого вертолета. Оказалось, что перед посадкой Лукашенко по внутренней связи просит пилота пролететь через самый центр города, чтобы посмотреть на ситуацию с протестами с высоты. Напомним, сегодня на улицы Минска вышло рекордное количество человек. По некоторым оценкам - больше 100 тысяч!

- Как крысы разбежались, - слышен голос президента.

После этого Александр Лукашенко в сопровождении охранников, вооруженных автоматическими винтовками, вышел за территорию Дворца Независимости и подошел к кордону силовиков. Протестующих тут уже не было.

- Вы красавцы! А с ними мы разберемся! - заявил Лукашенко.

Как позже выяснилось, весь сегодняшний день с самого утра Лукашенко работал в ситуационном центре во Дворец Независимости.

В руках Лукашенко автомат Калашникова АКС-74У. Магазин с патронами президент пристегнул, как только вышел за забор Дворца Независимости. Фото: Telegram-канал "Пул Первого".

- Он контролировал ситуацию, - заявила пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт. - В том числе и ближе к вечеру, когда так называемые митингующие пошли на своеобразный штурм здания. В эти минуты глава государства также находился во дворце. Но смелости у них хватило ненадолго. Увидев, что может случиться, эти люди развернулись и буквально побежали в обратном направлении. После этого президент вызвал вертолет и облетел город - с высоты посмотрел на так называемый митинг. Вернувшись, первым делом президент поблагодарил ребят - тех кто защищал дворец по периметру. Как и обещал президент, он никуда не бежал. И дети его также были с ним. На кадрах вы можете увидеть его младшего сына.

Лукашенко в оперативном штабе. Фото: кадр видео канала «Пул Первого».

На кадрах Александр Лукашенко сидит в круглом зале, и общается с кем-то по видеосвязи. Кроме него в помещении только сын Николай и Наталья Эйсмон. Перед Лукашенко младшим и старшим лежат автоматы Калашникова АКС-74У. Николай, к тому же, одет в бронежилет. У Эйсмонт автомата нет.