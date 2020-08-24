Мобильный оператор A1 сообщил, что поступило распоряжение от властей замедлить мобильный интернет

«О восстановлении корректного доступа к услуге будет сообщено дополнительно», — пообещали в А1. Фото: pixabay.com

Пресс-служба мобильного оператора А1 сообщила, что ухудшать передачу данных в центре Минска 23 августа приказали власти.

«С сожалением сообщаем, что по требованию государственных органов в связи с обеспечением национальной безопасности существенно была снижена пропускная способность 3G-cети А1 на территории некоторых районов г. Минска. Исполнение данного требования приводит к ухудшению качества сервиса передачи данных», - отмечается в сообщении мобильного оператора.

«О восстановлении корректного доступа к услуге будет сообщено дополнительно», - пообещали в А1.

Нужно отметить, что проблемы с мобильным интернетом наблюдались в сетях всех операторов. Пресс-служба A1 оперативно прокомментировала ситуацию .

Напомним, ранее во время выборов президента и всю последующую неделю в Беларуси наблюдались проблемы с интернетом. Тогда от властей поступала информация о DDos-атаках на государственные сайты. Президент страны заявлял, что интернет нам отключали из-за границы.