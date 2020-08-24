Генеральный прокурор Беларуси предупредил о последствиях несанкционированных акций

Реализация права на мирные собрания налагает особые обязанности и особую ответственность. Фото: ont.by

23 августа в эфире телеканала ОНТ генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк заявил, что то, что сейчас происходит в нашей стране: эти сборы на центральных улицах, эти бесконечные клаксоны - это вовсе не стихийные собрания неких возмущенных людей, которым что-то не нравится. Хотя и такие есть.

«Это хорошо продуманные, спланированные акции. И каждая из них имеет четкую цель. - отмечает Конюк. - И если кому-то из вас кажется, что, постояв вдоль проспекта, посигналив красивым девушкам в белом, вы выразили свою гражданскую позицию, это как минимум наивно».

Также он отметил, что на протестах наблюдаются «откровенные манипуляции». Нарушается порядок проведения массовых мероприятий, установленный международным и национальным законодательством. Об этом забывают или сознательно умалчивают их организаторы.

Генпрокурором было подчеркнуто, что, согласно пакту ООН о гражданских и политических правах, реализация права на мирные собрания налагает особые обязанности и особую ответственность.

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Об этом Виктор Хренин заявил 22 августа на совещании с участием президента (подробности).