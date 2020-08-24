«Выглядит решительно, но сцена мрачная». Сенатор РФ Алексей Пушков оценил видео с держащим автомат Лукашенко

Обстоятельств непреодолимой силы не было. Были грубые ошибки в политике» - написал под видео Алексей Пушков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сенатор Российской Федерации, российский государственный и общественный деятель Алексей Пушков в своем телеграм-канале прокомментировал видеозапись с президентом Беларуси, на которой тот запечатлен с автоматом в руках.

«Выглядит решительно, но сцена мрачная. Надо ли было доводить до этого? Обстоятельств непреодолимой силы не было. Были грубые ошибки в политике» - написал под видео сенатор.

Вечером 23 августа на территории Дворца Независимости в Минске сел президентский вертолет Ми-172. К этому моменту недалеко от Дворца собрались десятки тысяч человек, которые шли по проспекту Победителей от стелы «Минск - город-герой» на площадь Государственного флага. Но путь им преградила колонна силовиков со спецтехникой - водометами и броневиками. А за колонной люди заметили военные БТРы.

Президент вышел из вертолета в окружении автоматчиков. Он был одет в военную форму, в бронежилете. А в руках у него был автомат Калашникова.

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