24 августа пройдет прощание с погибшим Геннадием Шутовым

Родные согласны, чтобы желающие приехали на прощание. Фото: личный архив

В понедельник, 24 августа, пройдет прощание с погибшим на протестах в Бресте Геннадием Шутовым. Утром состоится сбор на заправке «Беларуснефть» на выезде из Бреста. После выноса покойного пройдет отпевание в Свято-Покровском храме в Жабинке. Ориентировочно в 13.00 в столовой БЭМЗ пройдет поминальный обед.

Родные согласились, чтобы все желающие приехали на прощание.

Напомним, Геннадия Шутова смертельно ранили в ночь с 11 на 12 августа. Это произошло в районе Партизанского проспекта. Мужчина почти неделю провел в военном госпитале в Минске, но, к сожалению, врачам не удалось его спасти. Он умер 19 августа. Геннадию было 44 года, у него осталось пятеро детей.

22 августа брестчане провели акцию в память о Геннадии Шутове, а также акции памяти и солидарности со всеми остальными пострадавшими с момента начала протестов в Беларуси. Они прошли маршем до площади Ленина, а оттуда уже вечером прошли колонной в 700 человек до места ранения Шутова.

Делом Геннадия Шутова занимается Следственный комитет.

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