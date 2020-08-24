«Вольво» в кювете: погибла женщина, четверо пострадали, в том числе 11-месячный ребенок

Автомобиль вылетел в кювет и несколько раз перевернулся. Погибла женщина, четверо в больнице. Фото: ГАИ.

Около полудня 23 августа в Минском районе произошла авария, в которой погибла женщина и несколько человек пострадали.

Как информирует ГАИ, это случилось на автодороге Р-1. 23-летний житель Гродно вел автомобиль «Вольво», в машине было несколько пассажиров. По предварительной информации, причиной ДТП стало то, что мужчина не справился с управлением. Автомобиль съехал в кювет, несколько раз перевернулся и врезался в дерево.

- Пострадал водитель и три пассажира, в том числе 11-месячный ребенок, - сообщили в госавтоинспекции. - Все они госпитализированы с травмами различной тяжести.

42-летняя женщина - мать одного из пассажиров - погибла на месте ДТП.

В тот же день в Гомеле 22-летний таксист на автомобиле «Фольксваген-Поло» сбил 49-летнего пешехода, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Мужчина умер на месте, в отношении водителя возбуждено уголовное дело.