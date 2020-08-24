«Понимаем эмоциональную перегруженность коллег, но советуем не отвергать дружеских советов». МИД Украины обратился к коллегам из Беларуси

«Для нас Беларусь - соседнее государство, с которым мы всегда стремились и стремимся к дружеским отношениям», - сказано в сообщении МИД Украины. Фото: kp.ua

Как сообщает Интерфакс - Украина, спикер МИД Украины Екатерина Зеленко обратилась к представителям Министерства иностранных дел Беларуси. В своем обращении она акцентировала внимание на последних событиях, происходящих в нашей стране.

«Опыт украинской революции Достоинства учит именно тому, что не слушать мнение общественности и советов друзей, а вместо этого прокладывать себе путь вперед дубинками - это путь в никуда. Мы искренне желаем Беларуси достойно пройти все испытания, укрепить свою независимость и демократию», - отмечает в своем послании Зеленко.

«Понимаем эмоциональную перегруженность коллег из белорусского МИД, но советуем не отвергать ценных дружеских советов. Для нас Беларусь - соседнее государство, с которым мы всегда стремились и стремимся к дружеским отношениям», - сказано в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Выглядит решительно, но сцена мрачная». Сенатор РФ Алексей Пушков оценил видео с держащим автомат Лукашенко

«Обстоятельств непреодолимой силы не было. Были грубые ошибки в политике», - добавляет общественный деятель (подробности).