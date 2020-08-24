Министерство обороны пресекло провокацию из восьми воздушных шариков

Министерство обороны пресекло провокацию: со стороны Литвы к нам летели воздушные шары с "антигосударственной символикой". Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

На сайте Министерства обороны размещена информация о пресечении провокации со стороны Литовской республики. Это произошло 23 августа около 19.30 недалеко от населенного пункта Волковщина Ошмянского района.

- С сопредельной территории был запущен зонд из восьми воздушных шаров с антигосударственной символикой, - говорится в сообщении.

Какую именно символику несли восемь воздушных шариков, в министерстве не уточнили. По воздушным шарикам не стреляли.

- Благодаря действиям экипажей вертолетов МИ-24 из состава дежурных сил ПВО полет воздушных шаров был пресечен без применения оружия, - информирует пресс-служба.

Министерство обороны направило в Министерство иностранных дел материалы для подготовки ноты литовской стороне.

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