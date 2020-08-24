Дмитрий Пиневич является членом Исполкома Национального олимпийского комитета и коллегии Высшей аттестационной комиссии. Фото: belta.by

Новым министром здравоохранения назначен Дмитрий Пиневич, сообщает телеграм-канал Пул Первого. До этого он был первым заместителем министра здравоохранения.

«Пока он исполняющий обязанности министра здравоохранения. А дальше… а дальше все зависит от того, как он справится», - сообщает Пул Первого.

Пиневич является членом Исполкома Национального олимпийского комитета и коллегии Высшей аттестационной комиссии. Он курирует деятельность главного управления медицинской экспертизы, контроля качества оказания медицинской помощи, обращений граждан и юридических лиц, отдела организации медицинской защиты при чрезвычайных ситуациях, управления экономического анализа и развития здравоохранения, а также управления по лицензированию.

Напомним, занимавший эту должность Владимир Караник назначен губернатором Гродненской области. А совсем недавно Александр Лукашенко назначил нового премьер-министра и утвердил состав правительства.