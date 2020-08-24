С 25 августа водители поедут днем с включенными фарами

Работниками ГАИ будут пресекаться нарушения ПДД пешеходами, которые подают плохой пример юным участникам дорожного движения Фото: Дмитрий БРУШКО

С 25 августа ГАИ начинает проводить специальное комплексное мероприятие «Внимание - дети!» Автоинспекция традиционно проводит эти действа в начале учебного года. Мероприятие будет проходить с 25 августа по 5 сентября.

В это время весь автотранспорт в светлое время суток должен передвигаться с включенным ближним светом фар. Контролировать соблюдение этого правила будут инспекторы ГАИ, сообщили в МВД.

Также в рамках мероприятия милиционеры и педагоги напомнят детям о правилах дорожного движения, проведут с учениками классные часы, конкурсы, викторины, кинолектории, спортивно-обучающие занятия.

Милиционеры будут дежурить возле школ, а также в местах интенсивного движения детей-пешеходов. Сотрудники правоохранительных органов проконтролируют соблюдение правил безопасной перевозки детей, проезда пешеходных переходов, остановки и стоянки транспортных средств. Работниками ГАИ будут пресекаться нарушения ПДД пешеходами, которые подают плохой пример юным участникам дорожного движения.

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