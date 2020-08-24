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С 25 августа водители поедут днем с включенными фарами

Также в рамках мероприятия милиционеры и педагоги напомнят детям о правилах дорожного движения, проведут с учениками классные часы, конкурсы, викторины, кинолектории, спортивно-обучающие занятия
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Работниками ГАИ будут пресекаться нарушения ПДД пешеходами, которые подают плохой пример юным участникам дорожного движения

Работниками ГАИ будут пресекаться нарушения ПДД пешеходами, которые подают плохой пример юным участникам дорожного движения

Фото: Дмитрий БРУШКО

С 25 августа ГАИ начинает проводить специальное комплексное мероприятие «Внимание - дети!» Автоинспекция традиционно проводит эти действа в начале учебного года. Мероприятие будет проходить с 25 августа по 5 сентября.

В это время весь автотранспорт в светлое время суток должен передвигаться с включенным ближним светом фар. Контролировать соблюдение этого правила будут инспекторы ГАИ, сообщили в МВД.

Также в рамках мероприятия милиционеры и педагоги напомнят детям о правилах дорожного движения, проведут с учениками классные часы, конкурсы, викторины, кинолектории, спортивно-обучающие занятия.

Милиционеры будут дежурить возле школ, а также в местах интенсивного движения детей-пешеходов. Сотрудники правоохранительных органов проконтролируют соблюдение правил безопасной перевозки детей, проезда пешеходных переходов, остановки и стоянки транспортных средств. Работниками ГАИ будут пресекаться нарушения ПДД пешеходами, которые подают плохой пример юным участникам дорожного движения.

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