Двоих членов Координационного совета - Ольгу Ковалькову и Сергея Дылевского - задержали у МТЗ

Ковалькову и Дылевского задержали сотрудники ОМОНа Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Двоих членов Координационного совета - Ольгу Ковалькову и Сергея Дылевского - задержали у Минского тракторного завода. В 11 часов утра 23 августа возле проходной завода проходило собрание. Об этом сообщает агентство «Интерфакс - Запад».

«Ольгу Ковалькову и Сергея Дылевского задержали сотрудники ОМОНа, провели в автозак и куда-то увезли», - сообщает агенство.

Портал onliner.by приводит слова официального представителя ГУВД Мингорисполкома Натальи Ганусевич, которая сообщила, что у проходной МТЗ были задержаны 23 августа два человека в рамках административного процесса. Причина задержания неизвестна.

В пресс-службе Координационного совета информацию о задержании Ковальковой и Дылевского также подтвердили, но каких-либо подробностей задержания пока не сообщили.

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