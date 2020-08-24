Лукашенко требует защитить учителей от нападок. И разобраться с ними

Лукашенко призвал защитить учителей и разобраться с теми из них, кто "перекинулся в другой лагерь". Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Александр Лукашенко принял с докладом министра образования Игоря Карпенко. Как сообщает belta.by, он потребовал защитить учителей в школах.

- Защитите учителей от всяких нападок. Мы это уже начали делать, притом делаем очень активно и очень жестко пресекаем всякие наезды, накаты на учителей, врачей, - цитирует агентство слова Александра Лукашенко.

В то же время Лукашенко намерен «разобраться» с теми педагогами, кто «перекинулся в другой лагерь». Он напомнил, что в Беларуси государственное образование, государственные школы и государственная идеология.

- И те, кто хотят следовать этим принципам, пожалуйста, милости просим: идите преподавайте, учите, работайте. Те, кто не хочет - значит, они в школе быть не должны. Это надо говорить прямо, откровенно и честно, - заявил Александр Лукашенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

После президентских выборов 9 августа по всей Беларуси к школам, где находились избирательные участки, выпускники принесли свои медали и другие награды за успехи в учебе в знак протеста против фальсификации выборов (подробности).

В сеть попала запись с избирательного участка, который располагался в одной из витебских школ. На записи разговор руководителя районной администрации с членами избирательной комиссии, чиновник заставляет их изменить протокол (слушать запись ЗДЕСЬ).

Учителя считаются одной из самых запуганных групп белорусского общества, но тем не менее по всей стране они выходили на мирные протесты против фальсификации выборов (читайте, как это было).