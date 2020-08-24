Из-за нарушения воздушного пространства Литвы 23 августа: Вильнюс вручил Минску ноту протеста

Вильнюс вручил Минску ноту протеста. Фото: pixabay.com

Вильнюс вручил ноту протеста Минску из-за того, что 23 августа было нарушено воздушное пространство Литвы. Об этом сообщили в МИД страны.

«В воскресенье, 23 августа, белорусский вертолет Ми-24 в районе 18.50 пересек литовскую границу в районе деревни Мядининкай», - говорится в сообщении ведомства.

В понедельник, 24 августа, в Министерство иностранных дел был вызван посол Беларуси в Литве Валерий Барановский, которому и вручили ноту протеста.

В ноте протеста МИД Литвы призывает выяснить обстоятельства произошедшего и в дальнейшем не допустить повторения подобных нарушений.

Напомним, что ранее в Министерстве обороны Беларуси сообщили, что 23 августа была предотвращена провокация со стороны Литвы: «с определенной территории был запущен зонд, который состоял из восьми шаров». В ведомстве подчеркнули, что оружие не применялось.