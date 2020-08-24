Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 24 августа 2020 года: 177 новых случаев COVID-19 и 4 смерти за сутки

Актуальная статистика по коронавирусу в Беларуси Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

В Минздраве опубликовали актуальную статистику по COVID-19 в Беларуси на 24 августа. Число зараженных составляет уже 70 645 человек. Прирост за сутки — 177 новых случаев.

После проведенных курсов лечения в больницах Беларуси домой были выписаны 68 925 белорусов. Не обошлось за сутки и без смертей. За сутки скончались 4 человека. Всего же от коронавируса умерли 646 человек.

«У тех людей, которые не смогли победить инфекцию и умерли, были многочисленные хронические заболевания и подтвержденная коронавирусная инфекция», — пояснили в ведомстве.

За все время в стране было проведено 1 миллион 477 тысячи 939 тестов для выявления COVID-19.

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