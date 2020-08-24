В Беларуси ждут грозу, дожди и туман: погода на 25 августа

Во вторник, 25-го, будет дождь и гроза. Фото: Оксана БРОВАЧ

Синоптики обещают белорусам дождливый и грозовой вторник. По прогнозам, 25 августа небо будет затянуто облаками, время от времени будет проясняться. Ночью осадков почти нигде не будет, а вот день прогнозируют дождливый.

Утром кратковременные дожди пройдут по юго-западу страны, днем этот «дождевой флеш-моб» распространится на всю территорию страны, местами дожди будут сильными и даже прогремят грозы. Ночью и утром в некоторых районах страны будет туманно, но знаменитых лондонских туманов не обещают – они будут слабыми. Ветер будет дуть с юго-запада, при грозах усиливаясь порывами до 14 метров в секунду.

Ночью будет 8-14 градусов со знаком плюс, днем, несмотря на дожди и облака, ожидается достаточно теплая погода- от 21 до 27 тепла, сообщает belta.by со ссылкой на Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.