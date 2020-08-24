Олег Басилашвили: Хочу выразить слова поддержки моим белорусским театральным собратьям, Николаю Пинигину и белорусскому народу

Олег Басилашвили поддержал Купаловский театр и белорусский народ. Фото: rg.ru

Именитый актер Олег Басилашвили не смог остаться в стороне и выразил слова поддержки в сложившейся ситуации белорусским театральным собратьям, Николаю Пинигину и белорусскому народу. Его слова опубликовала на своей странице в Facebook дочь актера Ксения.

«Я поддерживаю моих белорусских театральных собратьев, а также художественного руководителя театра Янки Купалы и режиссера Николая Пинигина и весь белорусский народ. Невозможно смотреть спокойно, не испытывая ужаса, на те издевательства со стороны властей, которые происходят с мирным народом. У нормального человека сердце просто обливается кровью, когда он смотрит на мучения людей, которые просто осмелились выразить свое мнение», - говорится в сообщении Басилашвили.

Актер также напомнил, что он много лет работал вместе с Николаем Пинигиным на сцене БДТ.

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Он также добавил, что полностью поддерживает протест против беззакония и жестокости (подробности).