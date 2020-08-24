В Координационном совете рассказали, что Ольгу Ковалькову и Сергея Дылевского обвиняют в «незаконной организации забастовок»

В Координационном совете сообщили, что Дылевского и Ковалькову обвиняют в незаконной организации забастовок Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Координационном совете рассказали, что Ольга Ковалькову и Сергея Дылевского обвиняют в незаконной организации забастовок. Об этом сообщила во время пресс-конференции совета, которая состоялась 24 августа, член президиума Лилия Власова.

«Ольгу Ковалькову и Сергея Дылевского, которые были задержаны у Минского тракторного завода, обвиняют в незаконной организации забастовок. Могу сказать, что на Координационный совет сейчас оказывается очень серьезное давление. Мы хотим напомнить, что совет - это всего лишь гражданская платформа, цель которой - обсудить с действующей властью различные варианты выхода из сложившегося политического кризиса», - пояснила Власова.

Она также сообщила, что 24 августа ее вызвали в Следственный комитет.

Напомним, что ранее в Следственный комитет уже вызывали Максима Знака и Сергея Дылевского.

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Представители совета говорят, что никаких программ у них пока нет, но уже созданы рабочие группы (подробности).