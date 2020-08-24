Беларусь
Еще
Беларусь
Еще
Беларусь
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

В Речице ревнивец с друзьями похитил и пытал друга жены за виртуальное общение

Пострадавший мужчина рассказал все милиции только тогда, когда узнал, что пара собралась разводиться
Наталья ПартолинаНаталья ПартолинаНатальяПартолина
КомментироватьОставить комментарий
Мужчину били, пытали электрошокером, полураздетого таскали по земле - все из-за виртуальной переписки с замужней женщиной.

Мужчину били, пытали электрошокером, полураздетого таскали по земле - все из-за виртуальной переписки с замужней женщиной.

Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

В Речице в милицию обратился 35-летний мужчина, который рассказал, что его похитили и пытали. В правоохранительные органы он пришел в начале августа, а история с похищением произошла еще зимой.

По словам мужчины, он общался в соцсетях с женой одного из своих знакомых. Когда муж женщины узнал об этом, то решил проучить ее виртуального друга. Вместе со своим братом и еще одним знакомым он поздним вечером заявился в квартиру к мужчине.

- Потерпевшего насильно затолкали в машину и повезли к реке. По дороге, угрожая пистолетом и используя электрошокер, они потребовали поделиться графическим ключом для разблокировки его телефона. На берегу мужчину продолжали избивать и полуголым тягать по земле,- рассказали в пресс-службе МВД.

В конце концов пострадавшего отвезли обратно в город и отпустили. Мужчина не хотел, чтобы в семейной жизни его виртуальной приятельницы возникли серьезные проблемы, поэтому в милицию не обращался. Через какое-то время он узнал, что супруги разводятся, и только тогда пошел в правоохранительные органы. Несмотря на то что с момента инцидента прошло более полугода, оперативники нашли свидетелей.

- К одним из них потерпевший успел забежать в квартиру, когда пытался убежать от преследователей после того, как его привезли в город. Жильцов он попросил запомнить фамилию и имя одного из обидчиков, - рассказали в МВД.

Действиям ревнивого мужа и его подельникам дали правовую оценку. Возбуждено уголовное дело по факту похищения человека, совершенного группой лиц.

КриминалБеларусь: Региональные новости