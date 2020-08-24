В Речице ревнивец с друзьями похитил и пытал друга жены за виртуальное общение

Мужчину били, пытали электрошокером, полураздетого таскали по земле - все из-за виртуальной переписки с замужней женщиной. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

В Речице в милицию обратился 35-летний мужчина, который рассказал, что его похитили и пытали. В правоохранительные органы он пришел в начале августа, а история с похищением произошла еще зимой.

По словам мужчины, он общался в соцсетях с женой одного из своих знакомых. Когда муж женщины узнал об этом, то решил проучить ее виртуального друга. Вместе со своим братом и еще одним знакомым он поздним вечером заявился в квартиру к мужчине.

- Потерпевшего насильно затолкали в машину и повезли к реке. По дороге, угрожая пистолетом и используя электрошокер, они потребовали поделиться графическим ключом для разблокировки его телефона. На берегу мужчину продолжали избивать и полуголым тягать по земле,- рассказали в пресс-службе МВД.

В конце концов пострадавшего отвезли обратно в город и отпустили. Мужчина не хотел, чтобы в семейной жизни его виртуальной приятельницы возникли серьезные проблемы, поэтому в милицию не обращался. Через какое-то время он узнал, что супруги разводятся, и только тогда пошел в правоохранительные органы. Несмотря на то что с момента инцидента прошло более полугода, оперативники нашли свидетелей.

- К одним из них потерпевший успел забежать в квартиру, когда пытался убежать от преследователей после того, как его привезли в город. Жильцов он попросил запомнить фамилию и имя одного из обидчиков, - рассказали в МВД.

Действиям ревнивого мужа и его подельникам дали правовую оценку. Возбуждено уголовное дело по факту похищения человека, совершенного группой лиц.