Лукашенко о коронавирусе: Вторая волна еще не пошла, но все эти наши терки на улицах дают о себе знать

Лукашенко заявил, что вторая волна коронавируса в Беларуси еще не началась. Фото: БелТА

Александр Лукашенко 24 августа во время назначения Дмитрия Пиневича новым министром здравоохранения затронул тему коронавируса. Он отметил, что в целом в Беларуси работали неплохо. Видеофрагмент разместили в телеграм-канале «Пул Первого».

«Может, в самом начале болезни мы были не совсем активны и не совсем понимали что-то. Но смогли быстро разобраться, рассортировать людей, клиники выделить для больных коронавирусом, создать запас коек, аппаратов ИВЛ. Мы научились лечить людей, еще и регионам помогли», - отметил Лукашенко.

При этом белорусский лидер подчеркнул, что коронавирус никуда не ушел. И возможно, как утверждают некоторые ученые, он останется с нами навсегда.

«Нас пока еще бог миловал, не пошла еще эта вторая волна, как в Европе. Но я должен сказать, что вот эти вот терки наши на улицах, они дают о себе знать. У нас сейчас нет того спада, как было когда-то. Дай нам бог, чтобы все было так, как сегодняшний уровень. Очень хотелось бы если не расстаться с коронавирусом, то хотя бы свести его к абсолютному минимуму. Совсем низко не падаем. Понятно, почему так происходит. Но это уже не так проблема, которая была еще в марте и апреле», - подчеркнул Лукашенко.