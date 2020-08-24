Песков высказался о протестах в Беларуси: Никаких провокаций со стороны митингующих не было

Песков рассказал, что никаких провокаций со стороны митингующих не было. Фото: tass.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о протестах в Беларуси и заявил, что никаких провокаций со стороны митингующих не было. Об этом сообщает агентство РИА-Новости.

«Провокаций в Беларуси со стороны митингующих не было. Стоит отметить, что сотрудники правоохранительных органов корректно выполняют свои обязанности. Слава богу, различные митинги проходят спокойно, и это не приводит к беспорядкам. Отсюда следует, что сотрудники правоохранительных органов не применяют никаких жестких мер», - заявил Песков.

Он также добавил, что в Кремле очень надеются, что и в дальнейшем удастся избежать провокаций, а при необходимости вовремя предотвратить их.

На вопрос журналистов о вчерашнем появлении Лукашенко и его сына с автоматами в руках Песков отказался отвечать.

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«Обстоятельств непреодолимой силы не было. Были грубые ошибки в политике», - добавляет общественный деятель (подробности).