Несовершеннолетний Лукашенко с автоматом: оппозиция требует расследовать, как у подростка оказалось оружие

Николай Лукашенко сидит за столом, положив перед собой автомат. Подростку 15 лет. Фото: Кадр из видео телеграм-канала Пул Первого.

Координационный совет призывает правоохранительные органы обратить внимание на факт передачи боевого оружия несовершеннолетнему. Как сообщает Interfax.by, на эту тему высказалась член президиума координационного совета Мария Колесникова.

«Факт передачи боевого оружия несовершеннолетнему требует проверки и реакции компетентных органов, и мы просим обратить на это внимание», - цитирует агентство Марию Колесникову.

15-летний Николай Лукашенко сопровождал своего отца Александра Лукашенко 23 августа, будучи в военной экипировке, бронежилете и с автоматом в руках. Видео, где подросток держит в руках боевое огнестрельное оружие, распространили СМИ со ссылкой на официальный телеграм-канал «Пул Первого». В частности, во время совещания, которое Александр Лукашенко провел в этот день в круглом зале, Николай Лукашенко сидел за столом, положив перед собой автомат Калашникова.

В Законе об оружии РБ сказано, что «право на приобретение гражданского оружия и боеприпасов имеют граждане, постоянно проживающие в Республике Беларусь, достигшие 18-летнего возраста, после получения в органах внутренних дел разрешения на приобретение конкретного вида и типа оружия».

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