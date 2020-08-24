«Это была спланированная провокация»: послу Литвы в Беларуси вручили ноту из-за произошедшего на границе

Послу Литвы в Беларуси вручили ноту протеста. Фото: БелТА

МИД Беларуси вручил послу Литвы Андрюсу Пулокасу ноту протеста из-за инцидента на границе 23 августа. Об этом сообщили в БелТА.

В ведомстве сообщили, что у них имеются данные о том, что с территории Литвы в воскресенье был запущен воздушный объект, который пересек государственную границу Беларуси. «Данный факт мы расцениваем как спланированную провокацию. Мы ожидаем, что в Вильнюсе будет должным образом все расследовано. Также мы надеемся на то, что будут приняты все меры, которые не допустят повторения случившегося в дальнейшем», - сообщили в МИД Беларуси.

В Министерстве обороны Беларуси также опровергли информацию о нарушении границы Литвы белорусскими летчиками и пояснили, почему происшествие не является таким безобидным.

«Граница любого государства является неприкосновенной. Что касается шариков, то они хоть и кажутся безобидными, но несут в себе угрозу безопасности полетов. Также мы не знаем, какая именно подвеска у шариков. А она может быть самой разной: от ядовитых до взрывчатых веществ», - пояснили в Министерстве обороны.

Что касается действий белорусских летчиков, которые находились в вертолете, то они, по словам пресс-секретаря ведомства, соответствовали и нашему, и международному законодательствам.

Напомним, что ранее Вильнюс также вручил Минску ноту протеста.