В Полоцком районе трое детей попали в реанимацию после поездки с пьяным водителем

Под Полоцком нетрезвый не справился с управлением: трое детей в реанимации. Фото: ГАИ.

Трое детей оказались в реанимации после дорожно-транспортного происшествия в Полоцком районе. Как сообщает пресс-служба ГАИ, авария случилась ночью 21 августа.

Автомобиль, за рулем которого был 23-летний молодой человек, съехал в кювет и опрокинулся. Кроме водителя, в салоне находились трое детей. Все они получили серьезные травмы, медики доставили их в реанимацию. Самый младший из пострадавших детей - семилетний мальчик. Двое других - девочки-подростки, одной из них 12 лет, другой - 15.

По предварительной информации, как сообщили в ГАИ, водитель «Ford Orion», который не справился с управлением, был в состоянии алкогольного опьянения. Правоохранительные органы разбираются в обстоятельствах происшествия.