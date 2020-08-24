«Обсудили ситуацию в Беларуси и вакцину от коронавируса»: Лукашенко с Путиным созвонились 24 августа

Лукашенко с Путиным созвонились 24 августа. Фото: kremlin.ru

Александр Лукашенко с Владимиром Путиным созвонились 24 августа. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул Первого».

«В разговоре Лукашенко с Путиным обсудили ситуацию, которая складывается внутри Беларуси, а также на ее внешнем контуре. Особое внимание было приковано к западному направлению. Также президенты двух стран обсудили тему коронавируса. Лукашенко с Путиным договорились, что белорусы добровольно смогут принять участие в третьем испытании вакцины, которую создали в России. Также Беларусь станет первой страной, куда будет поставлена данная вакцина от коронавируса», - сообщили в «Пул Первого».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Песков высказался о протестах в Беларуси: Никаких провокаций со стороны митингующих не было

Он добавил, что сотрудники правоохранительных органов корректно выполняют свои обязанности (подробности).