В Столинском районе рабочего убило куском рейки

Рабочего смертельно ранило куском рейки, когда он распиливал брус. Фото: Следственный комитет.

В Столинском районе на рабочем месте молодой мужчина получил травму, от которой практически сразу умер.

Это произошло 24 августа около 10 часов утра, сообщает Следственный комитет. Житель Столина работал на одном из предприятий района на распиловке бруса. Во время работы из станка вылетел фрагмент рейки. Он попал в мужчину и повредил жизненно важные органы. Травмы были столь серьезными, что рабочий скончался на месте происшествия.

Погибшему было 20 лет. Следователи проводят проверку по факту гибели молодого человека.

- Назначена судебно-медицинская экспертиза, изъята документация по охране труда, - рассказали в Следственном комитете.

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