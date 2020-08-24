Латушко: Нет никаких документов, которые бы говорили о том, что Координационый совет не заинтересован в отношениях с Россией

В Координационном совете подчеркнули, что хотят развивать добрососедские отношения со всеми странами-соседками. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Ранее «Комсомолка» уже сообщала о том, что в понедельник, 24 августа, прошла пресс-конференция Координационного совета.

Помимо прочего, речь зашла о взаимном сотрудничестве с Россией. На эту тему высказался один из членов президиума Координационного совета Павел Латушко. Экс-министр и дипломат констатировал, что на днях совет детально ознакомился с официальным комментарием Сергея Лаврова, главы российского МИДа. Российской стороной были обозначены вопросы формирования Координационного совета, а также, по словам Латушко, был искусственно навязан тезис, мол, «Совет преследует цель ухудшить отношения с Россией».

Схожее заявление озвучил 24 августа и Дмитрий Песков (пресс-секретаря Владимира Путина. - Ред.). Чиновник прокомментировал, что со стороны России есть заинтересованность в сотрудничестве с Беларусью и теми силами, которые выступают за данное сотрудничество. Но он же подчеркнул, что есть некие документы, которые якобы верстались членами Координационного совета, в которых акцент смещался в сторону от взаимодействия с российскими властями.

- Отвечая на данные высказывание наших друзей из России, хотелось бы отметить, что Координационным советом никогда не рассматривались, а тем более не принимались и не планируют приниматься документы, которые говорили бы о том, что мы не заинтересованы в развитии отношений с Россией или что мы собираемся выходить из каких-то организаций, существующих на сегодня, - подчеркнул член президиума совета Павел Латушко.

Также он объяснил, что в принципе Координационный совет не занимается рассмотрением внешнеполитических вопросов. Да и заявления на эту тему, по сути, вынужденная мера.

- Мы были бы очень признательны нашим друзьям в России, если бы они представили документ, на который ссылаются, и назвали источник его получения. Потому что еще раз подчеркиваем: ни один из членов Координационного совета не разрабатывал подобных документов, - добавил Латушко.

В завершение член президиума заметил, что Координационный совет заинтересован в развитии добрососедских отношений со всеми государствами. И подчеркнул, что вопрос выхода из белорусского политического кризиса находится во внутригосударственной плоскости и зависит от гражданского общества в Беларуси.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Координационном совете рассказали, что Ольгу Ковалькову и Сергея Дылевского обвиняют в «незаконной организации забастовок»

Также в Координационном совете сообщили, что Лилию Власову 24 августа вызвали в СК (подробности).

Олег Басилашвили: Хочу выразить слова поддержки моим белорусским театральным собратьям, Николаю Пинигину и белорусскому народу

Именитый актер напомнил, что много лет работал вместе с Пинигиным (подробности).