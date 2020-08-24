В Пинске работники больницы собрали деньги на новый велосипед подростку, пострадавшему 9 августа

Юноша сломал руку 9 августа, когда сотрудник милиции щитом столкнул его с велосипеда. Фото: "Медиа-Полесье".

16-летнему Денису придется провести ближайшие полтора месяца с гипсом на руке. Молодой человек пострадал 9 августа. Как рассказывает «Медиа-Полесье», Дениса столкнул щитом с велосипеда сотрудник милиции. Это произошло 9 августа в 9 часов вечера на улице Первомайской. Юношу задержали и отвезли в ГОВД. «Скорую» к подростку, у которого была сломана рука, вызвали только после неоднократных просьб самого Дениса и вмешательства его родителей. В больнице Дениса пришлось прооперировать, он провел там 12 дней.

Мать подростка Наталья рассказала изданию, что ее приятно удивило доброжелательное отношение медперсонала и забота, которую работники больницы проявляли к ее сыну. Но еще большим сюрпризом для женщины и подростка стало то, что сотрудники больницы собрали деньги на покупку нового велосипеда для Дениса. Деньги уже переданы семье мальчика.

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