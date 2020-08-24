Два батальонных комплекта БТР и четыре вертолета: Россия и Беларусь заключили контракты на поставку военной техники

Белорусские военные заключили контракты на поставки военной техники. Фото: Минобороны.

О том, что между Беларусью и Россией подписаны новые контракты на поставку БТР-82А и вертолетов Ми-35М, проинформировала 24 августа пресс-служба Министерства обороны в официальном Telegram-канале.

На международном военно-техническом форуме «Армия 2020» с передовыми образцами военной техники ознакомилась делегация белорусский ВС во главе с генерал-майором Сергеем Симоненко, заместителем главы Минобороны. Также на форуме делегация белорусских военных встретилась с руководителями российской Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству и представителями оборонных предприятий России.

- В рамках форума были подписаны взаимовыгодные контакты на поставку, ремонт и обслуживание продукции военного назначения для нужд армии, - пояснили в пресс-службе.

Среди прочих контрактов, в частности, были заключены договора на поставку двух батальонных комплектов БТР-82А «Арзамасского машиностроительного завода» и первой партии из четырех вертолетов Ми-35М.

Кроме того, был заключен план взаимодействия на 2021 - 2025 годы по поставкам современных образцов систем ПВО. Эта договоренность достигнута с «Концерном ВКО «Алмаз-Антей».

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