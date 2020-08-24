Белорусского посла в Словакии Лещеню, который поддержал мирных протестующих, освободили от должности

Посла в Словакии Игоря Лещеню сняли с занимаемой должности. Фото: БелТА.

О том, что чрезвычайный и полномочный посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня освобожден от занимаемой должности, проинформировало в понедельник, 24 августа, информагентство БелТА. Журналистам такую информацию сообщили в пресс-службе президента Беларуси.

Как уточняется, Игоря Лещеню освободили от должности согласно указу действующего президента Александра Лукашенко.

Напомним, ранее посол Лещеня опубликовал в интернете видеообращение с поддержкой мирно протестующих белорусов, несогласных с результатами президентских выборов.

- Я солидарен с теми, кто вышел на улицы белорусских городов с мирными шествиями, чтобы их голос был услышан, - заявил посол в видео. - Будущее Беларуси будет основано с учетом позиций всех слоев общества. Белорусы выстрадали это право.

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