«Заменили госфлаг бело-красно-белым полотном»: в МВД прокомментировали уголовное дело в Гомеле

Протестующие поменяли флаг на флагштоке в Гомеле. Фото: стоп-кадр | видео МВД.

Ранее «Комсомолка» уже сообщала о том, что в областном городе 16 августа во время многотысячного мирного митинга на площади Ленина заменили государственный красно-зеленый флаг национальным бело-красно-белым стягом.

В понедельник, 24 августа, пресс-служба МВД в официальном Telegram-аккаунте сообщила о задержании подозреваемого. Им стал 23-летний гомельчанин.

- Исполнитель стал подозреваемым по уголовному делу, - подчеркнули в пресс-службе. Также в МВД описали инцидент с заменой флага в Гомеле. - К флагштоку подошли несколько человек, один из них опустил знамя вниз (Прим.: госфлаг Беларуси), а другой снял его с крепления, смял и повесил на ограждение. Затем молодой человек поместил на верхушку флагштока бело-красно-белый символ протеста.

Позже национальный флаг Беларуси сняли с флагштока и вернули на место официальный стяг.

- Флаг не мой, дал какой-то парень. Из шалости, мне показалось, что это будет весело, прикольно… Считаю, что это было неправильно. Кому-то нравится бело-красно-белый, кому-то зелено-красный - это не значит что надо снимать. Считаю, что это было по-детски опрометчиво, я мог затронуть чьи-то чувства, - заявил молодой человек во время допроса оперативникам.

Уточняется, что подозреваемый гомельчанин нигде не работает, привлекался к административной ответственности по линии ГАИ и за распитие спиртных напитков в общественном месте. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело за надругательство над госсимволами (Прим.: статья 370 УК Беларуси). Ему грозит максимально ограничение свободы на срок до одного года.

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