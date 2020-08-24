Лауреата Нобелевской премии Светлану Алексиевич вызвали в Следственный комитет

Светлана Алексиевич вошла в президиум Координационного совета. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Лауреата Нобелевской премии писательницу Светлану Алексиевич вызвали в Следственный комитет 26 августа в 14:00. В силовое ведомство она идет в качестве свидетеля по уголовному делу, возбужденному по факту создания Координационного совета. Об этом сообщает пресс-служба штаба Бабарико.

Напомним, ненпрокурор Александр Конюк заявил, что создание и деятельность Координационного совета направлены на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности. По данному факту и возбуждено уголовное дело по статье 361 Уголовного кодекса.

Напомним, Светлана Алексиевич вошла в президиум Координационного совета. Также известно, что в СК 25 августа вызвали экс-дипломата и бывшего руководителя Купаловского театра Павла Латушко в качестве свидетеля по тому же уголовному делу.

Кроме того, были задержаны те, кто входит в президиум совета - доверенное лицо Светланы Тихановской Ольга Ковалькова и стачком МТЗ Сергей Дылевский. Их обвиняют в незаконной организации забастовок.

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