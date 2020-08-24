МИД Франции о кадрах Лукашенко в бронежилете и с автоматом: «Странная и пугающая постановка»

В МИД Франции подчеркнули, что введенные ЕС санкции нацелены против власти, а не белорусов. Фото: AFP.

Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что в воскресенье, 23 августа, действующий президент Беларуси прилетел ко Дворцу Независимости на вертолете и вышел в бронежилете и с автоматом. Кадры видео президента Александра Лукашенко с автоматом появились в интернете и были прокомментированы неоднозначно.

Например, российский сенатор Алексей Пушков охарактеризовал увиденное так: «Выглядит решительно, но сцена мрачная».

Свой официальный комментарий озвучила и пресс-служба МИДа Франции. В дипведомстве назвали увиденное «странной и пугающей постановкой».

- Мы видели эту странную и пугающую постановку со стороны Лукашенко, который угрожал своему народу, - сообщил в эфире телеканала France-2 Клеман Бон, госсекретарь по делам Европы при МИДе Франции.

Официальный Париж, как и ранее, призывает белорусские власти отказаться от репрессий против демонстрантов.

- Государства Евросоюза поддерживают белорусский народ. Те санкции, которые уже введены в отношение Беларуси, нацелены на руководство страны, а не на белорусов, - подчеркнул Бон.

Также по словам дипломата в ЕС намерены продолжать давление на официальный Минск.

- Это необходимо, чтобы как можно быстрее был обеспечен переход к демократии, - заверил представитель МИДа Франции.

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