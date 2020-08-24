Бобруйчанину вместо кроссовок прислали стоптанные ботинки, на которых маркером написали Adidas и нецензурщину

Мужчина думал, что покупает белые фирменные кроссовки, а купил это. Фото: ГКСЭ.

Мужчину из Бобруйска обманули мошенники. Он заказал в социальной сети пару белых кроссовок марки «Adidas Yung 96» белого цвета. Мужчина договорился, что продавец отправит ему товар наложенным платежом по почте. Когда мужчина получил свою посылку, оказалось, что вместо кроссовок в коробке лежат старые черные полуботинки, старый мобильник, аккумуляторная батарея и часть адаптера. На ботинках белым корректором было написано «Adidas Yung 96» и нарисованы смайлики. На телефоне и ботинках были и другие надписи, в том числе нецензурные.

Милиция провела проверку. Эксперты управления ГКСЭ по Могилевской области установили, что остаточная стоимость мужских полуботинок, мобильного телефона, аккумуляторной батареи и адаптера составила чуть более 14 рублей, а покупатель заплатил за товар в разы больше – 65 рублей, сообщает пресс-служа ГКСЭ.

Правовую оценку действиям продавца даст Следственный комитет.