МТС о проблемах с интернетом 23 августа: Большое количество абонентов на улицах и решение госорганов

В МТС о замедлении мобильного интернета: «Выражаем сожаление о сложившейся ситуации». Фото: Архив "КП".

Ранее «Комсомолка» писала о том, что мобильный оператор A1 сообщил, что поступило распоряжение от властей замедлить мобильный интернет в воскресенье, 23 августа.

Позже объяснение о проблемах с доступом в интернет опубликовали и в пресс-службе другого популярного в Беларуси мобильного оператора - МТС.

В МТС пояснили, что во второй половине дня 23 августа была зафиксирована повышенная нагрузка на сеть.

- Это было связано с большим количеством абонентов на некоторых улицах Минска. Была превышена стандартная пропускная способность инфраструктуры мобильной сети в этих районах столицы. Что и вызвало снижение качества работы интернета у абонентов, - пояснили в МТС.

Кроме того, в пресс-службе оператора добавили, что в рамках проводившихся уполномоченными госорганами мероприятий по обеспечению нацбезопасности, более чем 1,5 часа искусственно ограничивался доступ в интернет, что также могло приводить к снижению качества работы сервисов.

В понедельник, 24 августа, доступ был полностью возобновлен.

В МТС подытожили сложившуюся ситуацию так: «Выражаем сожаление о сложившейся ситуации».

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