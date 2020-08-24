Запретить педсоветы и родительские собрания, удлинить перемены и разграничить учащихся: Минздрав о правилах на новый учебный год 2020 - 2021

В школах и вузах по-прежнему будут проверять температуру и постараются максимально разграничивать всех. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Беларуси вот-вот начнется новый учебный год на 2020 - 2021-ый годы. Но вузы пока думают о дистанционном обучении, а родители, хоть и готовятся к 1 сентября, но еще решают вести ли детей в школу. В Минздраве Беларуси, тем временем, влиять на очное обучение и «агитировать» за дистанционку не намерены. Однако в ведомстве опубликовали 20-страничную методичку с рекомендациями по организации образовательного процесса во всех учреждениях образования всех форм собственности в условиях распространения COVID-19. Прочитать документ полностью можно здесь.

«Комсомолка» тоже полистала условия учебы при «ковиде» и вот, что узнала.

Перед началом учебного года в учреждениях должны разработать и утвердить определенный «План противоэпидемических мероприятий». Некоторые рекомендации Минздрава идут с пометкой ограничение либо запрет.

Например, в Минздраве рекомендуют по возможности увеличить на 5 минут перемены и пересменки для того, чтобы проводить проветривания. В школах и вузах, где учатся в две смены - максимально их разграничить. А там, где всегда была только одна смена, если возможно, организовать вторую смену.

Максимально разграничивать учащихся администрация должна в гардеробах, столовых, коридорах. Не проводить массовые мероприятия и никаких совместных поездок и походов в музеи.

- Следуют по возможности исключить пользование общими телефонами, компьютерами, наушниками в лингафонных кабинетах. Если это невозможно - дезинфицировать все оборудование перед и после использования, - подчеркнули в Минздраве.

Также в ведомстве ратуют за ограничение и даже полный запрет родительских собраний, встреч педагогов с родителями и педсоветов, где собирается более 5 человек. Все совещания - в формате видеоконференций.

А то, что из школ и вузов никуда не пропадут термометрия и бесконтактные методы приветствия, как и недопуск людей с признаками ОРВИ - уже не является новостью.

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